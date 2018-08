Crítica do PT, socióloga diz que inventou Ursal em 2001 como ironia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ursal (União das Repúblicas Socialistas da América Latina), sigla virtualmente desconhecida que virou piada nas redes sociais na semana passada após ser citada por Cabo Daciolo (Patriota) no primeiro debate na TV, é uma "ficção" criada há 17 anos.

A afirmação é da socióloga e professora universitária aposentada Maria Lucia Victor Barbosa, que diz à Folha ter inventado o termo Ursal em 2001 como uma ironia, uma crítica a um encontro do Foro de São Paulo em Havana que ocorreu naquele ano.

Na ocasião, participaram da reunião do grupo, que reúne partidos latino-americanos de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva e o então ditador cubano, Fidel Castro, entre outros.

No evento, Lula fez um discurso veemente contra a Alca (Área de Livre Comércio das Américas), dizendo ser um projeto de anexação que os Estados Unidos queriam impor, afirmando que seria o fim da integração latino-americana.

Em artigo publicado na internet em 9 de dezembro de 2001 intitulado "Os Companheiros", que foi reproduzido em alguns blogs à época, a professora escreveu: "Mas qual seria, me pergunto, essa tal integração no modelo Castro-Chávez-Lula? Quem sabe, a criação da União das Republiquetas Socialistas da América Latina (URSAL)?" -em tom de deboche, ela utiliza o termo Republiquetas, em vez de Repúblicas.

A partir daí, diz a professora, a sigla começou a se espalhar na blogosfera e fugiu a seu controle.

A professora afirma que pessoas telefonavam para ela para saber se a tal união existia mesmo, e ela explicava que era uma invenção.

"Eu falava para as pessoas 'não passa isso' [adiante], mas não teve jeito, de repente espalhou", diz ela.

Na internet, a referência mais antiga encontrada pela reportagem para a Ursal é o artigo de Maria Lucia. Cinco anos depois, em maio de 2006, a Ursal já era tratada como um fato em artigo do filósofo Olavo de Carvalho, papa do conservadorismo brasileiro, para o jornal Diário do Comércio.

Maria Lucia diz que ficou surpresa ao ver sua piada citada por Cabo Daciolo no debate da Band. "Isso é meu, olha onde foi parar, eu fiquei boba", afirmou.

No encontro, na última quinta (9), Daciolo se dirigiu a Ciro Gomes (PDT) e perguntou a ele, "um dos fundadores do Foro de São Paulo", o que teria a dizer sobre o plano da Ursal. Ciro responde que não é fundador do Foro e que desconhece a sigla.

Formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a socióloga não declara em quem vai votar para presidente, mas diz que na juventude era de esquerda.

"Todos éramos de esquerda, eu achava lindo o Fidel Castro", disse. "Aí, vc me pergunta, 'o que mudou então?' Vou parafrasear Paulo Francis: Eu era criança e cresci."

Hoje a professora aposentada se diz adversária ferrenha do PT porque começou a perceber "que não ia dar certo, como não deu". E disse que já perdeu coluna em jornal por censura a seus artigos.

Maria Lucia tem alguns livros publicados, entre eles "O Voto da Pobreza e a Pobreza do Voto - a Ética da Malandragem" (Zahar, 1988) -que ela considera seu principal. É autora ainda de "Contos da Meia-Noite", que, ela brinca, é para ser lido até esta hora, nunca depois.

A ex-professora da Universidade Estadual de Londrina agora se dedica a estudar as redes sociais e seus algoritmos, que ela denomina de "o quinto poder".

"A mídia é o quarto poder e as redes sociais, sem dúvida, estão se tornando o quinto poder. Veja o caso de Jair Bolsonaro.

Ele não tem partido, não tem dinheiro, não tem nada, mas é muito favorecido pelas redes. É um poder paralelo", afirma ela.

A reportagem procurou a assessoria de Cabo Daciolo para comentar as observações da socióloga, mas não conseguiu falar com ele.