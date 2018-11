Crivella anuncia corrida de rua da Fórmula Indy no Rio em 2020

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está de volta ao calendário da Fórmula Indy. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que a cidade receberá uma etapa da categoria em 2020. O circuito de rua percorrerá trechos do Sambódromo e da avenida Presidente Vargas.

"Recebi hoje [quarta-feira, 7] os organizadores da Fórmula Indy Americana. Os carros da Indy Rio 2020 vão percorrer trechos do Sambódromo e da Avenida Presidente Vargas. O público poderá acompanhar a prova de perto. A estimativa é que o evento gere 5 mil empregos provisórios", afirmou Crivella no Twitter.

Será a terceira passagem da Indy pelo país. Entre 1996 e 2000, quando era denominada como CART, a etapa ocorreu no extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Já São Paulo abrigou a categoria de 2010 a 2013, em circuito de rua na zona norte da cidade.

Em 2015, Brasília receberia uma corrida da Indy no Autódromo Nelson Piquet, mas o evento acabou cancelado pela a Terracap, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, que alegou ter acatado sugestão do Ministério Público, que apontou irregularidades nos contratos firmados pelos organizadores.