Croácia e Inglaterra empatam em reedição de semifinal; Bélgica bate a Suíça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rodada desta sexta-feira (12) da Liga das Nações da Uefa teve apenas a Bélgica como vencedora. Em reedição de uma das semifinais da última Copa do Mundo, a Croácia, que havia vencido por 2 a 1 na Rússia, recebeu a Inglaterra em jogo que ficou no 0 a 0. Enquanto isso, os belgas bateram a Suíça por 2 a 1 com atuação decisiva de Romelu Lukaku.

O empate entre croatas e ingleses deixou as duas seleções com apenas um ponto no Grupo 4 após duas partidas. Com isso, a Espanha, que soma seis, ficou em boa situação para garantir classificação para a fase final.

A partida marcou a estreia de Jadon Sancho na seleção inglesa. Sensação da temporada do Campeonato Alemão, o atacante do Borussia Dortmund, aos 18 anos de idade, tem um gol e sete assistências em apenas dez jogos como profissional. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Raheem Sterling.

Já no Grupo 2, a Bélgica foi a seis pontos com a vitória sobre a Suíça, que ficou com três. A Islândia, ainda zerada, aparece na lanterna do grupo.

Por causa de suspensão imposta pela Uefa, a Croácia teve de receber a Inglaterra com portões fechados no estádio HNK Rijeka, na cidade de Rijeka. O "gancho" acontece porque em 2015, quando os croatas mandavam partida contra a Itália, uma suástica apareceu no gramado. Com isso, o clima ficou bem diferente do que se espera em uma reedição de semifinal de Copa do Mundo.

Por meio das bolas paradas, a Inglaterra chegou perto de abrir o placar. No primeiro tempo, Eric Dier, volante do Tottenham, aproveitou cobrança de escanteio do lado direito do ataque para cabecear a bola na trave oposta. Na segunda etapa, foi a vez do centroavante Harry Kane, seu companheiro de time e de seleção, acertar o travessão após toque de cabeça.

Em poucos minutos, Marcus Rashford perdeu duas boas oportunidades para abrir o placar ni segundo tempo. Primeiro, recebeu a bola com espaço na frente de Dominik Livakovic, mas pegou mal na bola ao tentar o arremate de pé esquerdo e recuou a bola. Depois, carregou a bola para dentro da área e ajeitou o corpo para bater de direita, mas novamente parou na defesa do goleiro adversário.

Se Rashford teve dificuldades para decidir pela Inglaterra, Romelu Lukaku, seu companheiro de Manchester United, viveu jornada diferente. O centroavante da Bélgica fez os dois gols da vitória sobre a Suíça, que marcou o gol de honra com Mario Gavranovic.