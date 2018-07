Croata Luka Modric é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O croata Luka Modric foi eleito neste domingo (15) o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A informação foi divulgada após a vitória da França sobre a Croácia por 4 a 2 na final da competição.

Ainda segundo a Fifa, o belga Eden Hazard foi o segundo melhor da competição, à frente do francês Antoine Griezmann. Modric foi também o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2017, quando atuou pelo Real Madrid.

A decisão mantém uma sequência de prêmios dados a jogadores que não vencem a competição. O último jogador campeão a ser eleito o melhor da competição foi Romário, com o Brasil, em 1994. Desde então, Ronaldo (1998), Oliver Kahn (2002), Zinedine Zidane (2006), Diego Forlán (2010) e Lionel Messi (2014) ganharam o prêmio sem levantarem a taça.

Camisa 10 do Real Madrid e da Croácia, Luka Modric vive um ano mágico. Há menos de dois meses, ganhava a Liga dos Campeões com atuações irreparáveis. O nível foi mantido para a Copa do Mundo e, apesar do vice-campeonato, conseguiu entrar para o olimpo do futebol. Ninguém jogou mais do que o meia na Rússia, o craque do equilíbrio perfeito, que conseguiu acertar 19 dos 21 dribles que tentou e ainda recuperar 31 vezes a bola.

A Bola de Ouro do Mundial foi entregue a Modric não só pelos dois gols e pela assistência que levaram os croatas a uma primeira fase perfeita, incluindo baile sobre a Argentina. O grande astro de uma seleção não se acomodou com a fama. Ele foi o terceiro jogador que mais correu em toda a Copa, passando dos 72 quilômetros em sete partidas.

Quando não esteve bem, como contra a Dinamarca, com o pênalti perdido, ou contra a Inglaterra, pela forte marcação para evitar seus passes precisos, soube ler o jogo, recuar e se matar pelo time. Um pique na prorrogação contra a Rússia virou exemplo disso.

No protocolo da Fifa, Antoine Griezmann foi eleito o melhor jogador da final da Copa 2018. Já Kylian Mbappé foi escolhido o melhor jogador jovem da competição.