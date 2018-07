Croata Modric é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia

Folhapress

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Vice-campeão da Copa do Mundo, o croata Luka Modric, 32, foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia. Ele venceu a concorrência do belga Eder Hazard, 27, que ficou na segunda colocação, e do francês Antoine Griezman, 27, terceiro colocado.

O jogador do Real Madrid foi escolhido pela equipe de analistas da Fifa, que conta com os ex-treinadores Carlos Alberto Parreira, Bora Milutinovic, Andy Roxburgh, além dos ex-jogadores Van Basten e Emmanuel Amunike.

Camisa 10 habilidoso e com excelente visão de jogo, Modric foi a principal peça da Croácia na campanha que terminou com o vice-campeonato mundial. Das sete partidas que disputou na competição, foi o melhor em campo em três: contra a Nigéria, Argentina e Rússia.

Modric é o cérebro do meio-campo croata. O camisa 10 ditou o ritmo da equipe, ajudou na saída de bola, além de orientar os companheiros.

"Eu concordo que sendo realista antes da Copa era normal falar de Messi, Ronaldo e Neymar. Mas durante a Copa foram para casa, estão na praia. Outros jogadores ficaram, especialmente Luka Modric. Além da temporada com o Real, ele tem ido bem com a seleção. Ele é o homem do torneio", disse Zlatko Dalic, técnico da Croácia, antes da partida decisiva.

O segundo colocado foi o meia-atacante Eder Hazard, 27, um dos principais responsáveis pela melhor campanha da história da Bélgica em Copa do Mundo. A equipe ficou na terceira colocação e superou o desempenho de 1986, quando foi quarta colocada.

Hazard recebeu o prêmio de melhor em campo em três das seis partidas que disputou. Ele foi escolhido contra o na vitória belga contra o Japão por 3 a 2, pelas oitavas de final, na goleada sobre a Tunísia por 5 a 2, ainda pela fase de grupos, e na decisão do terceiro lugar diante da Inglaterra.

Hazard, que terminou a competição com três gols, também foi um dos destaques da vitória belga sobre o Brasil por 2 a 1, pelas quartas de final. Na oportunidade, acertou os dez dribles que tentou na partida, além de exercer um papel tático fundamental no esquema do técnico Roberto Martínez, que neutralizou a saída de bola da seleção de Tite.

No duelo contra o Brasil, o meio-campista De Bruyne, que marcou o segundo gol, ficou com o prêmio de melhor em campo.

O terceiro colocado foi o francês Antoine Griezman, 27, que foi decisivo para a seleção francesa a partir das quartas de final. Dos seus pés saíram os últimos seis dos sete gols da seleção francesa.

Na decisão deste domingo, o camisa sete foi eleito o melhor em campo e participou de três dos quatro gols da vitória da França sobre a Croácia por 4 a 2.

Melhor do mundo da Fifa

A conquista da Copa do Mundo pode ser um trampolim para os três jogadores ganharem o prêmio de melhor jogador do Mundo da Fifa, que vem sendo monopolizado nos últimos dez anos pelo português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

Messi não teve um título internacional conquistado na última temporada. O português faturou o título e foi artilheiro da Liga dos Campeões, além do Mundial de Clubes.

Modric, que também atua no Real Madrid, conquistou os dois títulos. Ele ainda foi eleito o melhor do Mundial de Clubes.

Griezmann foi campeão da Liga Europa. Na final, marcou dois gols.

A lista dos dez finalistas ao prêmio do The Best será anunciada no dia 23, uma semana após o término do Mundial.