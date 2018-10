Cruzamento no bairro Jardim Botânico terá conversão proibida a partir de segunda

SMCS

A partir das 10h de segunda-feira (15/10), passa a ser proibida a conversão à esquerda no cruzamento da Avenida Prefeito Omar Sabbag com a Rua Brasílio Itiberê, no bairro Jardim Botânico.

Estudos técnicos feitos pelos engenheiros da Superintendência de Trânsito mostram que são poucos os motoristas que faziam a conversão à esquerda no cruzamento. A partir dessa mudança, a expectativa é que as filas de carros nos horários de pico devam diminuir, reduzindo assim congestionamentos na região, além de evitar acidentes.

Uma nova sinalização será colocada no cruzamento para avisar os motoristas da mudança. Além disso, agentes da Setran vão estar no local para orientar os condutores.