Cruzeirenses refutam favoritismo em final contra o Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro tenta escapar de todo jeito do favoritismo que lhe foi imposto na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da decisão acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão.

"A gente não acredita nesse favoritismo do Cruzeiro. Sabemos que uma partida da final é um campeonato à parte. A equipe do Corinthians tem muita força, qualidade, tem jogadores muito eficientes", afirmou o zagueiro Léo.

O favoritismo do Cruzeiro se deve ao momento que as equipes atravessam na temporada. Enquanto o time mineiro está montado há mais de um ano, o Corinthians passou por duas trocas de treinadores em 2018, provocando instabilidade.

Mesmo assim, nada do que foi feito na temporada entrará em campo, segundo o goleiro Fábio. "As duas equipes, pela grandeza e tradição vencedora, zeram o que foi feito antes. As equipes têm de mostrar seu melhor futebol pelo título."

O Cruzeiro está em busca do sexto título do torneio para se isolar como o maior vencedor da história -está empatado com o Grêmio. Até agora, o time faturou o troféu em 1993, 1996, 2000, 2003 e 2017.

Dessas conquistas, Fábio foi reserva em 2000 e titular no ano passado. Apesar da experiência e dos 13 anos de clube, o goleiro admite a tensão na véspera do confronto. "Por mais que tenha 20 anos como profissional, é algo novo, fica com frio na barriga pela expectativa."

A partida de volta da decisão acontece no dia 17, no Itaquerão. Antes de encarar o Corinthians, o Cruzeiro despachou o Atlético-PR (oitavas de final), Santos (quartas) e Palmeiras (semifinal).