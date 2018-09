Cruzeiro adota mistério e mantém Arrascaeta e Thiago Neves como dúvidas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não vai revelar sua escalação até momentos antes da partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira (26), às 21h45, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil. Os meio-campistas Arrascaeta e Thiago Neves estão em fase de recuperação de lesão muscular e não foram confirmados pelo técnico Mano Menezes.

O treino desta terça do Cruzeiro foi totalmente fechado à imprensa. O objetivo é manter sigilo em relação à estratégia dos mineiros para a partida decisiva. Por ter vencido por 1 a 0 no Allianz Parque, o time celeste joga por um empate para avançar à final contra o ganhador do duelo entre Corinthians e Flamengo.

Thiago Neves tem maiores chances de atuar nesta quarta. Ele foi poupado no fim de semana, diante do Santos, assim como os principais atletas do Cruzeiro, e não deve ter problema para atuar. Já Arrascaeta vem fazendo tratamento há mais tempo. Existe a chance de ele ficar apenas como opção no banco de reservas.

Caso isso aconteça, Rafinha deve ser o escolhido para formar o meio-campo ao lado de Thiago Neves e Robinho. O desfalque garantido de Mano Menezes é o lateral direito Edílson, que foi expulso no jogo de São Paulo. O argentino Romero será improvisado no setor.

O único contato dos cruzeirenses com a imprensa, nesta terça, foi a entrevista de Lucas Silva. O volante acredita que o time mineiro não pode se acomodar com a vantagem conquistada no jogo de ida e repetir o desempenho de outros confrontos de mata-mata.

"Não podemos ser passivos. Nos últimos jogos de mata-mata em casa, criamos as melhores situações de gol, mas falhamos. Se tivéssemos feito os gols, os jogos seriam diferentes", explicou.

Lucas Silva se refere às partidas contra Santos, pela Copa do Brasil, e Flamengo, pela Libertadores. Nas duas ocasiões, o Cruzeiro construiu uma vantagem como visitante e perdeu a volta, no Mineirão, mas obteve a classificação.

O Cruzeiro deve ter a seguinte escalação para enfrentar o Palmeiras: Fábio; Romero, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Rafinha (Arrascaeta), Thiago Neves (Rafael Sobis); Barcos.