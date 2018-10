Cruzeiro deixa Libertadores com R$ 13 milhões em premiações na competição

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG UOL/FOLHAPRESS) - Maior obsessão do Cruzeiro na temporada, a Taça Libertadores terminou com eliminação, e o sonho do tricampeonato foi adiado. Ao menos, a Raposa deixa a competição com arrecadação de quase R$ 14 milhões ao longo do torneio, quantia importante para a diretoria equilibrar suas contas após o grande investimento feito no início do ano.

Ao cair nas quartas de final, o Cruzeiro deixou de arrecadar mais US$ 1,35 milhão (R$ 5,18 milhões). Somados os valores referentes à fase de grupos (US$ 1,8 milhão), oitavas de final (US$ 750 mil) e quartas de final (US$ 950 mil), o clube obteve US$ 3,5 milhões em premiações, equivalente a R$ 13,4 milhões. Remanescentes, Boca Juniors, Palmeiras, Grêmio e River Plate seguem na luta pelo título e pelo prêmio total de mais de R$ 40 milhões.

Apesar da alta e importante quantia, o Cruzeiro pode arrecadar um montante ainda maior em outra competição. Por causa da nova premiação da Copa do Brasil, o clube já faturou mais com a final do torneio nacional do que em toda sua campanha na Libertadores. Jogando apenas oitavas de final (Atlético-PR), quartas de final (Santos) e semifinal (Palmeiras), o clube levou até o momento R$ 11,9 milhões, mas já tem pelo menos mais R$ 20 milhões garantidos, premiação que levará o vice-campeão. Portanto, vai embolsar pelo menos R$ 31,9 milhões, quantia que pode ser elevada para R$ 61,9 milhões com o hexacampeonato.

Para o confronto com o Corinthians, o clube não contará com uma peça importante. Arrascaeta está convocado para os amistosos do Uruguai diante da Coreia do Sul e Japão e não estará em campo nas decisões. A diretoria celeste tentou a liberação do atleta, mas a federação uruguaia não permitiu. Além disso, pelo menos no primeiro jogo, Mano não poderá contar com o atacante Sassá. Expulso após a semifinal contra o Palmeiras depois de dar um soco no lateral Mayke, o jogador será julgado um dia após a partida de ida e tem chances de pegar um gancho ainda maior.