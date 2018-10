Cruzeiro desfila em carro aberto com festa da torcida e provocações ao prefeito de BH

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A forte chuva em Belo Horizonte não foi suficiente para impedir a festa do Cruzeiro pelo hexacampeonato da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, os jogadores tiraram o dia para participar do desfile em carro aberto na capital mineira.

A festa começou ainda no aeroporto de Confins e percorreu outras ruas da cidade, sempre acompanhada de milhares de torcedores. Não faltaram homenagens aos campeões, cantos famosos e provocações ao rival Atlético-MG.

O Cruzeiro desembarcou em Belo Horizonte por volta das 13h30. No primeiro contato com os torcedores, Leo carregou o troféu da Copa do Brasil e mostrou a mais nova conquista do clube. Em seguida, a delegação se dirigiu ao Batalhão do Corpo de Bombeiros para iniciar o desfile em carro aberto.

Apesar da forte chuva, torcedores se aglomeravam à espera do time na sede administrativa do clube, no Barro Preto, e na Praça Sete, tradicional ponto de comemoração em BH.

Perto dali, fica a prefeitura municipal, e o prefeito Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG, não escapou das provocações. "Ei, você aí, avisa pro Kalil que o Galo não tem bi", gritavam os cruzeirenses.

Mais cedo, Alexandre Kalil usou o Twitter para comentar sobre o mais recente título celeste. Porém, o ex-mandatário alvinegro não parabenizou o Cruzeiro pelo hexa, mas brincou ao escrever que iria mandar prender os torcedores que buzinassem em frente à sede da prefeitura.

No trio elétrico que levava os jogadores, Thiago Neves, Dedé e Edilson animavam os torcedores que acompanhavam o desfile. Nas ruas, ambulantes aproveitavam a festa para vender faixas, camisas e adereços do novo e único hexacampeão da Copa do Brasil.

Após longas horas parado, o carro trazendo os campeões alcançou a Praça Sete por volta das 18h. O trio permaneceu no local para comemorar com os torcedores presentes antes de seguir caminho para a sede administrativa, última parada da festa.