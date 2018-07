Cruzeiro e Atlético-PR se reencontram pelo Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de uma semana depois de um duelo decisivo pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-PR se reencontram no mesmo Mineirão. As equipes se enfrentam neste domingo, às 19h, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No jogo da segunda-feira passada, o empate por 1 a 1 classificou os mineiros, que tinham vantagem por terem vencido a partida de ida. Mas dessa vez a igualdade não agrada o Cruzeiro, que busca a segunda vitória seguida no Brasileiro.

Com o triunfo sobre o América-MG, na quinta-feira, o Cruzeiro fechou a 13ª rodada em sexto lugar e tem uma boa chance para embalar de novo no campeonato. Já o Atlético-PR está afundado na zona de rebaixamento e não tem chance de sair neste fim de semana nem com um triunfo.

O Cruzeiro tem dois problemas na escalação. Os volantes Henrique e Cabral estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Romero ganha a vaga no meio-campo. No ataque, Barcos deve ser mantido como titular.

O Atlético-PR também tem problemas de suspensão. O meia Raphael Veiga, destaque do time no empate com o Inter na quinta-feira passada, recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Rossetto. O lateral esquerdo Lodi foi expulso, e seu lugar será oucpado por Nicolas.

Outro problema do time de Tiago Nunes está na defesa. Thiago Heleno, com uma lesão no tornozelo, dá lugar a Wanderson.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Leo, Dedé, Egídio; Romero, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves, Arrascaeta; Barcos. T.: Mano Menezes

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson, Nicolas; Bruno Guimarães, Lucho González, Matheus Rosseto (Guilherme), Nikão (Bruno Nazário); Pablo, Bergson. T.: Tiago Nunes

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)