Cruzeiro empata com Boca Juniors e é eliminado da Libertadores

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em partida com nova expulsão de Dedé, o Cruzeiro foi eliminado da Taça Libertadores da América. O empate por 1 a 1, com gols de Sassá e Pavón, no Mineirão, na noite desta quinta-feira (4), não foi suficiente para garantir o time na semifinal do torneio continental. O Boca Juniors, da Argentina, é quem avança para enfrentar o Palmeiras na próxima fase.

A classificação dos hermanos ocorre devido ao resultado obtido na partida de ida. Os xeneizes venceram por 2 a 0 o primeiro confronto ocorrido na Bombonera. Na ocasião, houve uma expulsão controversa de Dedé. Apesar disso, o zagueiro foi liberado pela Conmebol para jogar a partida de volta e novamente expulso. O Cruzeiro ainda luta pela taça da Copa do Brasil. O time enfrentará o Corinthians na final desta competição de mata-mata.

Embora precisasse marcar gols, o Cruzeiro só deu um chute ao gol de Rossi no primeiro tempo do confronto. Foi Lucas Silva quem levou perigo à meta do adversário no confronto. O volante arriscou da intermediária e, por pouco, não acertou o ângulo direito do Boca Juniors. O goleiro, no entanto, afastou o perigo com um tapa para escanteio.

O lance polêmico teve novamente Dedé como protagonista. Em um cruzamento da direita, o zagueiro entrou com o pé muito alto para dividir uma bola aérea com Rossi, arqueiro reserva do time argentino. Na sequência, Hernán Barcos estufou a rede. A arbitragem marcou falta na jogada e irritou os torcedores e jogadores do Cruzeiro.

Na etapa final, o Cruzeiro mostrou que partiria para o ataque com a entrada de Sassá no lugar de Henrique. E conseguiu o primeiro gol aos 12min, com Sassá pegando uma sobra da defesa argentina e chutando forte no canto esquerdo.

A partir daí, o Cruzeiro parecia nervoso e pouco conseguiu assustar o gol do Boca. E aos 35min, Dedé levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Ele levou a primeira advertência em um choque com o goleiro Rossi.

Com o desespero do Cruzeiro, o Boca Juniors se aproveitou para empatar e se garantir na semifinal. Aos 49min, um desvio de Ramón Ábila em um chutão da defesa fez o Cruzeiro perder todas as chances de chegar à semifinal da Copa Libertadores da América. O centroavante deu um leve toca para Pavón aparecer nas costas de Léo e estufar a rede de Fábio, aos 49min.

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Leo, Dedé, Egídio; Henrique, Lucas Silva (Sassá), Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta (Rafinha); Barcos (Raniel). T.: Mano Menezes

BOCA JUNIORS

Rossi; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nandéz, Barrios, Pablo Pérez (Fernando Gago); Villa (Cardona), Zárate (Ábila), Pavón. T.: Guillermo Schelotto

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Egídio, Dedé, Rafael (Cruzeiro); Pérez, Pavón (Boca)

Cartão vermelho: Dedé (Cruzeiro)

Gols: Sassá, aos 12min do segundo tempo (Cruzeiro); Pavón, aos 49min do segundo tempo (Boca)