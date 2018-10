Cruzeiro entra com efeito suspensivo para ter Sassá contra o Corinthians

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro oficializou, nesta segunda-feira, o pedido de efeito suspensivo para tentar utilizar o atacante Sassá na finalíssima da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcada para a noite da próxima quarta-feira (17), no Itaquerão. O clube aguarda a resposta do STJD.

Após se envolver na briga generalizada no final do jogo contra o Palmeiras, na partida da volta da semifinal, Sassá pegou seis jogos de punição. Na última quinta-feira, o jogador do Cruzeiro foi julgado por causa de um soco no lateral direito Mayke.

No último domingo, Sassá esteve em campo na derrota por 2 a 0 diante do Vasco, em São Januário. Quando questionado sobre o assunto, o atacante mostrou otimismo em ficar à disposição de Mano na decisão contra o Corinthians.

Depois de abrir vantagem no jogo de ida e vencer o Corinthians por 1 a 0 no Mineirão, o Cruzeiro precisa apenas de um empate em Itaquera para sagrar-se hexacampeão da Copa do Brasil.

A eventual conquista deixará o clube com maior vencedor do torneio. O Cruzeiro levantou as taças da Copa do Brasil nas edições de 1993, 1996, 2000, 2003 e 2017. O Grêmio também tem cinco troféus.