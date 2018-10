Cruzeiro espera convencer Tabárez por liberação de Arrascaeta

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Sem contar com Arrascaeta na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (10), na primeira final da Copa do Brasil, o Cruzeiro faz os planos e sonha em contar com o uruguaio para a partida decisiva do torneio, na próxima quarta (17), em Itaquera.

O jogador estará na Ásia para compromissos com a seleção do Uruguai, mas deverá voltar ao Brasil horas antes do jogo decisivo na capital paulista. Em sua entrevista coletiva, Mano Menezes mostrou otimismo sobre o assunto.

"Dezesseis é um número cabalístico aí. 16h é o horário que o Arrascaeta chegará se ele fizer a viagem do Japão a São Paulo. Ele chegaria a São Paulo às 16h para o jogo às 21h45. Quem sabe o coração do mestre Tabárez [técnico do Uruguai] dê uma amolecida e ele pense um pouquinho na gente? Vamos esperar", comentou o treinador, se referindo a um possível descanso do meia no segundo amistoso.

Arrascaeta terá seu primeiro compromisso com o Uruguai nesta quinta (12), contra a Coreia do Sul. No dia 16, o amistoso da Celeste será contra o Japão. Nos últimos dias, a diretoria do Cruzeiro se esforçou para conseguir ter o atleta para as finais. Arrascaeta até chegou a demonstrar publicamente sua vontade de jogar contra o Corinthians, mas o processo de renovação da seleção do seu país impediu a liberação de Oscar Tabárez.

Se conseguir ter Arrascaeta a tempo do segundo jogo contra o Corinthians, o jogador passará por um processo parecido com o do zagueiro Dedé. Recentemente, o defensor serviu a seleção de Tite e voltou em menos de 24 horas para o Brasil para defender o Cruzeiro diante do Palmeiras, na semifinal da Copa do Brasil.

Para isso acontecer com o camisa 10, o Cruzeiro também precisará assinar um termo de responsabilidade e enviar à CBF para ver seu atleta entrar em campo novamente em menos de um dia.

No jogo do Mineirão, Rafinha foi o responsável por substituir Arrascaeta, e seguirá como titular caso o uruguaio não tenha condições de jogo em Itaquera. Certo é que Mano Menezes terá que mudar a lateral esquerda. Egídio levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O reserva de imediato costuma ser Marcelo Hermes.