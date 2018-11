Cruzeiro fará jogo festivo em comemoração aos 15 anos da Tríplice Coroa

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O último jogo do Cruzeiro em 2018, contra o Flamengo, terá uma partida preliminar especial para o torcedor celeste. Em comemoração aos 15 anos da conquista da Tríplice Coroa, o time mineiro fará uma partida festiva entre os jogadores de 2003 contra o time master da Raposa, que também contará com ídolos de outras épocas do clube.

A partida está marcada para o dia 25 de novembro, às 13h30, no Mineirão. O confronto contra o Flamengo será às 17h. O time da Tríplice contará com jogadores como Alex, Aristzábal e Cris, enquanto a equipe master terá ídolos como Nonato, Ricardinho e Geovanni.

Segundo informação do Cruzeiro, o jogo festivo é um pedido do presidente Wagner Pires de Sá. Ao fim do duelo, os atletas de 2003 receberão faixas e medalhas comemorativas.

Antes de pegar o Flamengo, o Cruzeiro ainda terá outros dois jogos. Neste domingo, visita o São Paulo. Na próxima quarta-feira, receberá o Vitória. Fechando a temporada, a equipe vai a Salvador enfrentar o Bahia, no dia 2 de dezembro.