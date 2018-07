Cruzeiro faz duelo mineiro para retomar embalo no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro enfrenta o América-MG nesta quinta-feira (19), às 19h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três rodadas, o time dirigido por Mano Menezes tenta retomar o embalo para voltar a brigar nas primeiras colocações.

Com 18 pontos, o Cruzeiro chegou ao recesso do campeonato para a Copa do Mundo na oitava colocação. E isso se deve a uma queda nas rodadas finais, quando empatou com Vasco e Paraná e perdeu para a Chapecoense, times que ocupam a metade inferior da tabela de classificação. Antes disso, o time de Mano Menezes foi até vice-líder.

Na retomada do Brasileiro, o Cruzeiro tem chance de emplacar uma nova sequência positiva. Depois de pegar o América-MG, o time celeste voltará a jogar em casa diante do Atlético-PR.

O Atlético-PR foi justamente seu primeiro adversário após a pausa do Brasileiro. Na segunda-feira (16), a equipe mineira ficou no 1 a 1, em casa, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Durante o recesso do Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu reforçar seu elenco com a chegada do centroavante Barcos, da LDU. O argentino está regularizado e pode até fazer sua estreia diante do América-MG. O titular da posição, porém, será Rafael Sóbis. Em compensação, Sassá teve de passar por uma cirurgia e entrou na lista de desfalques.

No América-MG, a grande mudança aconteceu em seu comando, pois Enderson Moreira partiu para o Bahia, deixando seu lugar para Ricardo Drubscky. A equipe alviverde corria o risco de perder o meio-campista Serginho, principal destaque do time no campeonato, para o futebol árabe. A negociação com o Santos, que é o "dono" de seu contrato, porém, não avançou.

Com apenas um ponto conquistado nas últimas três rodadas, o América-MG vem caindo de rendimento. A equipe soma 14 pontos e começou a rodada em 13º lugar. Uma nova derrota pode deixá-la perto da zona de rebaixamento.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves, Arrascaeta; Rafael Sobis. T.: Mano Menezes

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos; Leandro Donizete, Juninho, Wesley, Serginho; Gerson Magrão, Rafael Moura. T.: Ricardo Drubscky

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h30 desta quinta-feira

Juiz: Raphael Claus (SP)