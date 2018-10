Cruzeiro não obtém liberação, e Arrascaeta deve perder finais com Corinthians

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Tudo indica que o Cruzeiro não terá o meia De Arrascaeta para as finais da Copa do Brasil contra o Corinthians. O time mineiro tentou a liberação do jogador com a seleção do Uruguai, mas não teve sucesso.

Por isso, como foi convocado por Oscar Tabárez e confirmado nesta sexta-feira para amistosos do seu país, o camisa 10 do Cruzeiro não deverá estar em campo nas decisões em Belo Horizonte e em São Paulo. O Cruzeiro alegou que ainda irá se pronunciar sobre o assunto.

O Uruguai tem amistosos marcados contra a Coreia do Sul e o Japão nos dias 12 e 16 de outubro, respectivamente. Como as finais da Copa do Brasil acontecerão nos dias 10 e 17, Arrascaeta seria carta fora do baralho para Mano Menezes. Se confirmada sua ausência pelo clube, o treinador deverá começar os jogos utilizando Rafinha no time titular.

Nos últimos dias, o meia concedeu entrevista e demonstrou interesse em jogar pelo Cruzeiro. O meia alegou ter conversado com membros da comissão técnica do Uruguai para pedir liberação dos amistosos.

Arrascaeta é um dos principais nomes do Cruzeiro na temporada. Vice-artilheiro do time, com onze gols, um a menos que Thiago Neves, ele é também o líder de assistência da equipe em 2018, com oito passes para gols até o momento.