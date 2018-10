Cruzeiro prepara recurso e sonha com Sassá em final da Copa do Brasil

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro ainda sonha com a possibilidade de usar Sassá na finalíssima da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na próxima quarta-feira (17), na Arena Corinthians. O clube entrará com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reduzir a pena imposta ao atleta.

Sassá recebeu seis jogos de suspensão por conta da agressão em Mayke na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão. Na ocasião, o atacante deu um soco no lateral direito ao término da partida. O fato fez com que ele fosse punido em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele também terá que cumprir a suspensão no Campeonato Brasileiro.

Ciente de que o centroavante pode mudar uma partida difícil, o clube prepara um recurso para tê-lo em campo no duelo de volta da decisão. A ideia do técnico é que o atacante seja o reserva imediato de Hernán Barcos no confronto.

Fabiano Oliveira Costa, diretor jurídico do Cruzeiro, é o responsável por preparar o recurso de Sassá. Caso não obtenha vitória no recurso, os mineiros não descartam um pedido de efeito suspensivo para contar com o atleta no duelo da próxima semana.

Hoje, o titular do ataque do Cruzeiro é o argentino Hernán Barcos. Mano Menezes conta também com Fred, recuperado recentemente de lesão no joelho direito, e Raniel para o setor. O segundo tem entrado com frequência nas partidas da equipe.

Sassá entrou em campo pela última vez no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, da Argentina. Na ocasião, o camisa 99 fez o único gol da Raposa no empate por 1 a 1.