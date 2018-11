Cruzeiro renova com Léo até 2022; zagueiro completará uma década no clube

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro renovou o contrato do zagueiro Léo por mais duas temporadas. O vínculo do jogador com o clube era válido até dezembro de 2020 e agora foi ampliado até o final de 2022.

Apesar de não ser o capitão do Cruzeiro, Léo possui um papel muito importante de liderança no grupo celeste. Segundo o clube mineiro, o jogador recebeu uma proposta recente para se transferir, mas a diretoria recusou a investida.

"O Léo é um grande exemplo e uma grande liderança que temos no Cruzeiro. Um jogador muito comprometido e uma referência dentro e fora de campo, graças ao seu comportamento exemplar. Nós recebemos uma proposta oficial por ele, mas entendemos que o seu lugar é aqui, pois ele é muito importante no nosso dia a dia. Estamos muito felizes por termos conseguido essa renovação para que ele continue conosco por ainda mais tempo e continue nos ajudando a brigar por grandes conquistas", comentou o vice-presidente de futebol Itair Machado, ao site do Cruzeiro.

Léo tem 330 jogos pelo Cruzeiro, marca que só foi alcançada por Henrique e Fábio no atual elenco. Hoje aos 30 anos, o zagueiro terá 35 no final do seu novo contrato. Há oito anos no clube, o defensor já levantou sete taças: três estaduais (2011, 2014 e 2018), duas Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois Brasileiros (2013 e 2014).

"Fico muito feliz e honrado por renovar meu contrato. É um sinal de reconhecimento do clube pela entrega, profissionalismo, seriedade e trabalho que estamos desempenhando. Fico feliz e alegre por amar e me dedicar a este clube, e por poder buscar cada vez mais vitórias e títulos nos próximos anos. É com muita alegria que assino esse contrato de renovação. Estou muito lisonjeado", falou o defensor.