Cruzeiro tem pedido negado, e Sassá não poderá atuar contra o Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não obteve sucesso em seu pedido de efeito suspensivo para ter Sassá na final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o STJD negou a solicitação da diretoria mineira e vetou a participação do atacante diante do Corinthians, às 21h45 desta quarta-feira, em Itaquera.

Após se envolver na briga generalizada no final do jogo contra o Palmeiras, na partida da volta da semifinal, Sassá pegou seis jogos de punição. Na ocasião, Sassá foi julgado por causa de um soco no lateral direito Mayke. O julgamento do atacante ocorreu na última quinta-feira.

A punição de Sassá não mudará a formação do Cruzeiro em campo, já que Barcos deverá ser o titular no ataque. Porém, o atacante não ficará à disposição de Mano no banco de reservas. Para o setor ofensivo, o treinador poderá contar com Raniel, Rafael Sóbis e até Fred, que não está com o ritmo de jogo em dia, mas já pode atuar por alguns minutos.

Depois de abrir vantagem no jogo de ida e vencer o Corinthians por 1 a 0 no Mineirão, o Cruzeiro precisa apenas de um empate em Itaquera para sagrar-se hexacampeão da Copa do Brasil. A eventual conquista deixará o clube com maior vencedor do torneio.