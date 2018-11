Cruzeiro vence clássico com cavadinha de Thiago Neves e afunda América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em clássico muito disputado no Independência, o Cruzeiro venceu o rival América-MG por 2 a 1, neste domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Thiago Neves, com direito a cavadinha na batida de pênalti. O Coelho descontou com Rafael Moura na etapa final, mas não conseguiu pressionar o suficiente para empatar.

Com o resultado, o Cruzeiro mostrou mais uma vez que vai levar a reta final do Brasileirão a sério, chegando aos 46 pontos. Em situação completamente distinta, o rival América fica com 34 pontos e entra na zona de rebaixamento, ultrapassado pelo Vitória. O Coelho ainda poderá perder outras posições até o fim da rodada.

O Cruzeiro começou melhor, marcando pressão e descendo em velocidade, além de mostrar mais entrosamento. Mas isso não acuou o América, que buscou responder mesmo com dificuldades para superar as linhas celestes. A primeira grande chance do jogo saiu no escanteio que Henrique desviou, e Barcos cabeceou para fora, sozinho na pequena área. Pouco depois, João Ricardo nada pôde fazer no chutaço de Arrascaeta, que acertou o ângulo direito e inaugurou o placar. Antes do primeiro tempo, o Cruzeiro quase aumentou com Thiago Neves, mas o goleiro do Coelho fez boa defesa.

Ciente do poderio do Cruzeiro na zona central do gramado, Adilson Batista escalou dois laterais de origem, Giovanni e Aderlan, adiantados para explorar os lados do campo. Mas isso não facilitou a vida do América, que apresentou baixa produção apesar de ficar mais tempo com a bola. Prova disso foi que o Coelho só assustou pela primeira vez aos 26 minutos, em cabeçada de Giovanni que parou em ótima defesa de Fábio. Além disso, a equipe ainda apresentou alguns momentos de ansiedade e precipitação para tomar as decisões, principalmente após levar o gol de Arrascaeta.

O Cruzeiro apresentou uma postura mais leve em seus jogos, sendo ousado e destemido para tentar boas jogadas. Contra o América o time deu mais uma dessas provas. Responsável por bater o pênalti sofrido por Henrique, Thiago Neves abusou da categoria e cobrou com cavadinha para marcar o segundo.

Depois do segundo gol, o Cruzeiro não deixou de atacar, mas tirou o pé do acelerador, em situação parecida com outros jogos recentes. Aos poucos, o América foi chegando à meta de Fábio, seja com bobeadas da zaga celeste ou com investidas de Matheusinho, que entrou bem no jogo. Em um desses lances, a arbitragem pegou toque de mão de Egídio dentro da área. Rafael Moura bateu e diminuiu. 2 a 1.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto (Rafael Moura, 21'2ºT), Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos (Matheusinho, intervalo); Juninho, Zé Ricardo; Ruy, Aderlan (Robinho, intervalo), Giovanni; Luan.

T.: Adilson Batista.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho (Lucas Silva, 28'2ºT), Thiago Neves (Mancuello, 38'2ºT) e Arrascaeta; Barcos (Raniel, 30'2ºT).

T.: Mano Menezes.

Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Público/Renda: 9.423 pagantes/R$98.805,00.

Cartões amarelos: Zé Ricardo, Juninho, Luan (AME), Egídio (CRU)

GOLS: Arrascaeta (CRU), aos 17 minutos do primeiro tempo; Thiago Neves (CRU), aos 4 minutos do segundo tempo, Rafael Moura (AME), 25 minutos do segundo tempo