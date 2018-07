CSA cede empate ao Atlético-GO no fim e perde chance de assumir a ponta na Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CSA empatou por 2 a 2 com o Atlético-GO, nesta segunda-feira (23), na abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu o time alagoano de assumir a liderança da competição.

O CSA vencia por 2 a 1 até os 39min do segundo tempo, mas o gol marcado por Juninho Brandão decretou a igualdade para o Atlético-GO. Antes disso, o mesmo Juninho abriu placar para o Atlético-GO, enquanto Didira e Daniel Costa marcaram para os alagoanos.

Com o resultado, o CSA chegou aos 30 pontos e permanece em segundo lugar, com o mesmo número do Fortaleza. O time cearense fica em vantagem por ter maior número de vitórias.

O Atlético-GO, por sua vez, entrou na zona de acesso para a Série A. A equipe rubro-negra está em quarto lugar, com 27 pontos, mas ainda pode ser superada até o fim da rodada -os outros nove jogos acontecem nesta terça-feira (24).

O próximo jogo do CSA será contra o Avaí, fora de casa, no dia 27. O Atlético-GO também atuará como visitante, diante do São Bento, no dia 28.