CSA e Avaí garantem vaga na Série A do Brasileiro; Paysandu é rebaixado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizado neste sábado (24), definiu os times que subiram para a primeira divisão, e as equipes que caíram para a terceira.

O CSA bateu o Juventude por 4 a 0 e garantiu a vice-liderança da Série B e a passagem para a primeira divisão do campeonato. O clube terminou a competição com 62 pontos. Já a equipe do Rio Grande do Sul, acabou na vice-lanterna e foi rebaixado com 35 pontos.

O Fortaleza, time do técnico Rogério Ceni, foi o campeão da Série B, com 71 pontos.

O Avaí também subiu após segurar empate contra a Ponte Preta, que também brigava para chegar a Séria A. A partida terminou em 0 a 0.

Em terceiro no campeonato, o Avaí registrou 61 pontos. O time de Campinas ficou em quinto lugar, com 60 pontos.

O Goiás foi a última equipe que garantiu a vaga para a primeira divisão do Brasileiro. Na quarta posição, o clube de Goiânia perdeu para Brasil de Pelotas, por 1 a 0, e frustrou a festa de classificação para os torcedores no Serra Dourado, mas a equipe já havia garantido o acesso na rodada passada.

Na parte debaixo da tabela, o Paysandu perdeu para o Atlético-GO em uma partida cheia de gols -2 a 5-, e terminou o campeonato na 17ª colocação, com 43 pontos, e deu início aos times que caíram para a terceira divisão.

Além da Juventude e Paysandu. Sampaio Corrêa e Boa Esporte também foram rebaixados para a Série C.