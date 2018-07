CSA empata com Avaí e completa nove jogos invicto na Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CSA aumentou sua série invicta na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (27), a equipe alagoana ficou no empate por 0 a 0 com o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Essa foi a nona partida consecutiva sem derrota do CSA. A série, no entanto, é composta por sete empates e duas vitórias. São 13 pontos conquistados em 27 pontos, um aproveitamento inferior a 50%.

O resultado desta sexta impediu novamente o time alagoano de assumir a liderança. O CSA chegou a 31 pontos, mesmo número do Fortaleza, que aparece com menor número de vitórias.

O Avaí também está na zona de acesso à Série A. No entanto, o time catarinense ficou em risco. Com 28 pontos, está em quarto lugar e pode perder seu lugar no G-4 em caso de vitória de Vila Nova, Atlético-GO ou Coritiba.

Na próxima rodada, o CSA enfrentará o Juventude em casa, no dia 3, na tentativa de voltar a vencer após três rodadas de empate. Já o Avaí, que também empatou suas últimas três partidas, joga fora de casa, no dia 4, contra a Ponte Preta.

Neste sábado, outros oito jogos movimentam a penúltima rodada do primeiro turno da Série B. Confira os jogos:

Guarani x Brasil de Pelotas

São Bento x Atlético-GO

Juventude x Fortaleza

Goiás x Oeste

CRB x Londrina

Criciúma x Vila Nova

Coritiba x Ponte Preta

Boa Esporte x Sampaio Corrêa