CSA volta a ganhar após duas rodadas e vira vice-líder da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CSA está de volta à vice-liderança da Série B. Nesta terça-feira (23), a equipe alagoana derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Hugo abriu o placar aos 45min do primeiro tempo, e Didira decretou o placar final aos 46min da etapa final.

Com o resultado, o CSA chegou a 54 pontos e se recuperou após ficar sem vitória por duas rodadas. A equipe tem seis de desvantagem para o líder Fortaleza.

O CSA, contudo, ainda será ultrapassado até o fim da 33ª rodada. Goiás e Avaí, que vêm logo atrás na classificação, se enfrentam na sexta-feira (26), e o ganhador do confronto será o novo vice-líder. Se houver empate, os goianos sobem para o segundo lugar.

Na próxima rodada, o CSA atuará como visitante diante do Sampaio Corrêa, no dia 2. Já o Brasil-RS, que está em 15º lugar com 37 pontos, enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

O Brasil-RS não corre risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, mas ainda está em risco. Com a segunda derrota consecutiva, o time gaúcho tem apenas cinco pontos de frente para o Z-4.