CSKA derrota Real Madrid, que chega a três partidas sem vencer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual tricampeão europeu, o Real Madrid (ESP) chegou a três jogos sem vencer. Ainda sem encontrar o bom futebol sob o comando de Julen Lopetegui, o time foi derrotado nesta terça (2) pelo CSKA Moscou (RUS) na Rússia.

O resultado de 1 a 0 para os russos foi a principal surpresa da segunda rodada da Champions League. O único gol da partida foi marcado por Vlasic, aos dois minutos.

Sem Gareth Bale em campo e com Marco Asensio apagado, o Real Madrid passou os primeiros 45 minutos com dificuldade para criar chances de gol. Apenas no segundo tempo, com a entrada de Luka Modric no lugar de Casemiro, os espanhóis pressionaram com bolas aéreas. O meia croata foi eleito na semana passada o melhor jogador do mundo.

Nos acréscimos, Mariano Díaz acertou cabeçada na trave, e Raphael Varane mandou outra para fora.

Antes da queda na Rússia, o Real Madrid vinha de empate com o Atlético de Madri e derrota para o Sevilla no Campeonato Espanhol. O retrospecto serve para colocar pressão em Lopetegui e na diretoria, que não fez nenhuma contratação de impacto para o ataque após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus (ITA).

Com o placar, o CSKA lidera o grupo G com quatro pontos, seguido por Roma (ITA) e Real com três. Os italianos têm vantagem no saldo de gols. Nesta terça, golearam o Viktoria Plzen por 5 a 0. Dzeko anotou três vezes.

O principal objetivo do Real Madrid na temporada é conquistar a Champions League pela quarta temporada consecutiva. Isso não acontece desde os anos 1950, quando o clube venceu cinco vezes seguidas na época em que a competição se chamava Copa da Europa.

Quase que a derrota do time espanhol não foi a única zebra da rodada.

O Manchester City (ING) tomou um susto. Levou um gol do Hoffenheim (ALE) com menos de um minuto de jogo. A derrota poderia colocar a classificação em risco, já que a equipe inglesa havia sido derrotada em casa na primeira rodada pelo Lyon (FRA). Mas um gol de David Silva a três minutos do fim deu a vitória aos comandados de Pep Guardiola e decretou o placar de 2 a 1.

O City está em segundo no grupo F, com três pontos, porque a liderança é do Lyon (FRA), que ematou em casa com o Shakhtar Donetsk (UCR) em 2 a 2 e chegou aos quatro. O brasileiro Junior Moraes, ex-Santos, fez os dois gols do time ucraniano.

Outros resultados desta terça:

GRUPO E

AEK Atenas (GRE) 2x3 Benfica (POR)

Bayern de Munique (ALE) 1x1 Ajax (HOL)

GRUPO H

Juventus 3x0 Young Boys (SUI)

Manchester United (ING) 0x0 Valencia (ESP)