Cubo, espaço de empreendedorismo do Itaú, inaugura nova sede e deve receber até 250 startups

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cubo, espaço de empreendedorismo mantido pelo Itaú e pelo fundo Redpoint eVentures, inaugurou uma nova sede com quatro vezes o tamanho de seu espaço inicial.

O local tem 14 andares e área total de mais de 20 mil m². Como sua sede anterior, inaugurada em 2015, fica na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo.

Depois de seu lançamento, uma série de empresas desenvolveram seus próprios espaços para startups, entre eles o Google, o Bradesco e a Totvs, em São Paulo, a Oi, no Rio de Janeiro, e a Ser Educacional, no Recife.

O InovaBra Habitat, do Bradesco, tem área parecida com o novo Cubo, de 22 mil m². Foi inaugurado em fevereiro deste ano.

A expectativa do Cubo é receber mais de 2.000 pessoas por dia, 1250 delas trabalhando rotineiramente no local.

Ele deverá abrigar mais de 250 startups. No endereço anterior, eram pouco mais de 50.

Para poderem usar os espaços, as startups passam por avaliação.

Segundo o Cubo, mais de 500 participaram do processo seletivo neste ano (em 2017 foram 300).

As residentes também pagam aluguel de R$ 1.050 para cada posto de trabalho usado.

O Cubo passa agora a ter espaços para startups com curadoria de empresas parceiras.

Essas companhias serão responsáveis por apoiar a seleção de novatas aptas a ocupar postos de trabalho no Cubo e levar eventos e conteúdos que proporcionem o desenvolvimento delas.

As áreas que terão essa atenção especializada serão educação, varejo, saúde, serviços financeiros e indústria.

As companhias parceiras serão Kroton, brMalls, Rede e Dasa -a responsável pelo segmento industrial ainda será anunciada.

"Queremos mais diversidade e experiência para promover uma troca de alto nível no ecossistema", disse em nota Lineu Andrade, diretor do Itaú Unibanco, responsável pelo Cubo Itaú.

Infraestrutura

As áreas de trabalho compartilhadas do Cubo foram idealizadas em conjunto com a WeWork, plataforma global de espaços de trabalho.

O novo espaço também conta com um piso duplo dedicado a eventos.

Seu auditório tem capacidade total para 380 pessoas e pode ser dividido para suportar duas atividades ao mesmo tempo.

Também há salas com equipamentos de projeção e que podem receber de 40 a 120 pessoas.