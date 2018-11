Técnico curitibano anuncia pausa no futebol e abre caminho para Abel Braga no Santos

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca, nascido em Curitiba e revelado para o futebol pelo Iguaçu (de Santa Felicidade), anunciou que dará um tempo com o futebol para cuidar de um problema de saúde. O treinador passará por cirurgia no coração no fim desta temporada. Com isso, o técnico se despede do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Sport, no próximo dia 2, na Ilha do Retiro.

"Depois do jogo contra o Botafogo foi me perguntado por um colega de vocês se eu tinha um problema de saúde e tal. Ele me pegou de surpresa, falei, acabou que ficou uma coisa meio aberta. Venho a público para explicar um pouquinho do que aconteceu, até para todos ficarem mais tranquilo. Tive dois problemas no coração, um na artéria principal e outro na artéria secundária. Com meu cardiologista, ficou constada a necessidade de um cateterismo com imagens mais avançadas para saber de que forma combater esses problemas, que são coisas naturais para a gente, que vive nesse estresse, que tenho hereditariedade de família, principalmente do meu pai. Estou sujeito a isso. Infelizmente, faço um pitstop para dar uma revisada no motor e depois voltar à corrida, que é minha vida", afirmou Cuca.

Cuca já abriu as portas do Santos para o técnico Abel Braga, o preferido da diretoria santista para substituí-lo. Ele disse que, caso seja consultado por Abel, dará boas referências do clube paulista.

"Pode vir, a terra é muito boa aqui para trabalhar. Mas a montagem tem que passar por ele. A hora de trabalhar o ano que vem é agora", disse.

Cuca disse que não saberia se ficaria no Santos mesmo se não tivesse o problema no coração. O treinador alega que gostaria de ter certeza do presidente José Carlos Peres que o elenco seria montado por ele.

"Para a minha permanência, eu ia sentar e conversar e ver com ele qual seria o plano de montagem de elenco. Não que eu seja o dono da razão mas que se passe por mim o elenco que eu teria. Eu ia ouvir, íamos andar juntos. Se tivesse isso eu ficar, aqui é bom para trabalhar. A aceitação da torcida, entende que perdemos jogadores, diferentes das outras torcidas. Eu ficaria se o time fosse feito por mim, junto com eles", disse.

Peres amenizou os problemas internos e até externos que teve com Cuca. O presidente santista classificou as polêmicas como "brigas de família" e revelou que Cuca, inclusive, ajudará o Santos no planejamento de 2019 antes de sua saída do clube.

"Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você passou a fazer parte da minha família. Nós vamos continuar conversando, ele se colocou à disposição para nos ajudar. Ninguém conhece esse elenco mais do que ele. Ele vai nos ajudar até na escolha de um novo técnico".