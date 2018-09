Cuca lamenta chance perdida por Rodrygo e diz que Santos poderia ter vencido

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar do empate sem gols na Vila Belmiro, na tarde deste domingo (16), Cuca gostou do futebol apresentado pelo Santos no clássico, especialmente no primeiro tempo. De acordo com o treinador, o time alvinegro poderia ter saído de campo com um resultado positivo.

"Acho que poderia ter sido uma vitória, principalmente pelo primeiro tempo, fantástico, controle do jogo, variação dos dois lados. Tivemos duas grandes oportunidades, a melhor delas no pé do Rodrygo, e, num clássico, as poucas chances que você tem, tem que fazer", disse.

O lance citado por Cuca aconteceu aos 27min do segundo tempo. Em lançamento, Rodrygo ficou de frente para o gol dos são-paulinos, mas chutou para fora na saída de Sidão.

De acordo com o técnico, os torcedores santistas, que lotaram o estádio pela terceira vez seguida, devem ter deixado o local satisfeitos com o que o time apresentou, apesar de não ter conquistado a vitória como mandante.

"Tentamos de todas as formas, colocar a equipe mais para frente para tentar a vitória, mas não foi possível. Mas acho que o torcedor sai da Vila satisfeito", acrescentou.

Com o resultado, o Santos chega a 32 pontos e mantém a oitava colocação da tabela. O time de Cuca volta a campo no próximo domingo (23), quando visita o Cruzeiro no Mineirão.