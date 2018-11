Cuca lamenta desfalques e revela dúvida entre Alison e Yuri na zaga

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca lamentou o fato de o Santos somar sete desfalques para o duelo contra a Chapecoense na próxima segunda-feira (12), no Pacaembu, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador não contará com Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, lesionados, Gabigol, Victor Ferraz e Diego Pituca, suspensos, além de Robson Bambu, que encerra seu contrato com o clube neste sábado (10).

Se não bastasse, Cuca acredita que também não terá o jovem Rodrygo para o confronto contra a Chapecoense. O atacante está gripado e não treinou nesta semana.

O comandante santista praticamente já definiu a maioria dos substitutos, mas revelou uma dúvida no time: Alison ou Yuri. Um dos dois será improvisado na zaga ao lado de Gustavo Henrique.

"São sete baixas, seis titulares e um reserva imediato. Precisa do improviso e vamos treinar para que eles peguem entrosamento. O torcedor tenha paciência, entenda isso. E o adversário precisa sair da zona de rebaixamento, vem para o jogo decisivo. Nós lutamos pela Libertadores, e eles, pela permanência na divisão", afirmou Cuca.

Caso Alison seja o escolhido para atuar improvisado, o jovem Guilherme Nunes ganhará uma oportunidade como volante na equipe titular. "Está entre o Yuri e o Alison. Vocês sabem (imprensa), estão aí todo dia, vivem disso. Eu tenho que treinar um pouquinho com um zagueiro, outro", disse.

Outra opção menos provável, mas que será testada em treino nesta sexta-feira (9), no CT Rei Pelé, é o jovem zagueiro Kaique, do sub-20. A comissão técnica de Cuca acompanha a nova revelação santista da zaga atuando na base e gostou do que viu.

"Hoje tem um menino que pode ser uma opção, jogou na quarta aqui contra o Coritiba. Kaique, eu observei o jogo pela TV e meu auxiliar aqui (na Vila). O que temos visto dele é satisfatório, ele tem um comando, liderança, é grande e não é lento. É um menino para ser trabalho", disse.

No restante, não há muitas dúvidas na escalação, apesar de tantos desfalques. Daniel Guedes, Bryan Ruiz e Eduardo Sasha devem atuar nas vagas dos suspensos Victor Ferraz, Diego Pituca e Gabigol.

Copete treinou como titular no lugar de Rodrygo. Caso o "prata da casa" se recupere da gripe, o colombiano passa a disputar vaga com Sasha na equipe titular.

O Santos deve encarar a Chapecoense com a seguinte escalação: Vanderlei, Daniel Guedes, Yuri (Alison), Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Guilherme Nunes), Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Derlis González, Copete e Eduardo Sasha.