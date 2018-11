Cuca manda indireta à diretoria do Santos por alterar local de jogo para o Pacaembu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca até tentou fugir totalmente de mais polêmicas com a diretoria do Santos em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, mas não conseguiu. Questionado sobre a mudança de mando de campo no duelo contra a Chapecoense (da Vila para o Pacaembu), o treinador iniciou dizendo que é funcionário do clube e que só "cuidará do campo". Mas, ele não se segurou novamente e cutucou a diretoria ao dizer que não foi informado sobre o caso e que só descobriu por conta da imprensa.

"Eu sou funcionário. Eu cuido aqui do campo, como falaram. Eu fiquei sabendo por vocês, mas tudo bem. Eu preferia ficar sabendo por nós aqui, mas vamos lá com nossa torcida do Pacaembu sem problema nenhum", cutucou.

Cuca voltou a utilizar a frase "estamos cuidando só do campo" ao responder sobre o interesse do São Paulo no goleiro Vanderlei. Ele disse que não sabe de nada, mas que o clube não precisa ficar bravo com o interesse, pois se trata de uma valorização do jogador.

Por fim, o treinador ainda mandou um recado aos dirigentes do Morumbi ao opinar sobre o preço que o São Paulo precisa pagar para contratar o arqueiro santista.

"Não conversei com ninguém, estamos cuidando só do campo. Não temos conhecimento nenhum, se tem vindo proposta ou não. Quando vem proposta não temos que ficar bravos e felizes, pois estão valorizando nosso produto. Tudo na vida é negociável. Agora tem preços e preços, o Vanderlei vale muito. Mas não sou eu que resolvo isso", disse.

Nos bastidores, a diretoria santista alega que já recebeu uma proposta oficial do São Paulo, não documentada, para negociar Vanderlei. Entretanto, a oferta não é confirmada por nenhum dirigente no Morumbi. Por lá, eles apenas confirmam o interesse no goleiro do Santos.

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, alega que ainda não abriu negociação para tentar reduzir o valor de R$ 30 milhões pedido pela cúpula alvinegra. O dirigente tricolor pretende analisar melhor quais opções tem no mercado e discutir com os demais integrantes do departamento de futebol do clube antes de tomar qualquer decisão. A conversa transcorreu em bom nível, sendo que o dirigente alvinegro elogiou a postura do colega tricolor por preferir discutir pessoalmente o assunto.

O São Paulo busca um goleiro renomado para 2019. No elenco atual, o técnico Diego Aguirre conta com Sidão, Jean e Lucas Perri. Os dois primeiros não conseguiram ainda se firmar, enquanto o jovem formado nas categorias de base nem sequer teve chance de atuar no profissional. O Santos, por sua vez, tenta diminuir a sua folha salarial. Vanderlei, que tem contrato até o fim de 2020, recebe R$ 350 mil por mês e tem multa estipulada em R$ 50 milhões.