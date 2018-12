Cuca passa por cirurgia no coração em Curitiba e se recupera bem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca, ex-Santos, foi submetido a uma cirurgia no coração nesta quinta-feira (6). A informação foi confirmada pela família do treinador. A operação foi realizada no Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba.

Segundo os familiares, a cirurgia, realizada pelo Dr. Constantini, foi bem-sucedida e deverá receber alta médica na próxima sexta-feira (7). Na data, um laudo médico também deverá sair.

A cirurgia foi realizada para desentupir uma artéria do treinador.

Devido ao problema de saúde, Cuca deixou o Santos depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou a passar mal -ameaça de infarto- pela primeira vez durante jogo contra o Cruzeiro, no dia 23 de setembro, pelo Brasileirão. O Santos perdeu por 2 a 1 no Mineirão.

Depois de uma série de exames, o médico detectou a necessidade de uma cirurgia cardíaca em Cuca. Isso fez com que o técnico fizesse uma "pausa" no futebol.