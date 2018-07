Cueva recebe liberação do SP e viaja para fechar transferência na Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltam apenas pequenos detalhes para Cueva não ser mais oficialmente jogador do São Paulo. O Tricolor chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, para a venda do meia peruano. Após negociação entre as partes, o jogador foi liberado para viajar e realizar exames médicos, e posteriormente definir detalhes para assinar com o clube russo.

O São Paulo vai receber 8 milhões de euros (R$ 36 milhões) pela negociação, com mais 1 milhão de euros de bônus caso a equipe se classifique para a Liga dos Campeões da Europa. Em caso de futura transferência, o Tricolor também recebe 10% do valor arrecadado.

Contratado em 2016, Cueva disputou 89 partidas pelo Tricolor: foram 38 vitórias, 26 empates, 25 derrotas, 20 gols e 19 assistências. Neste período, protagonizou momentos marcantes para a torcida, como a Cuevadinha e a atuação de gala na goleada sobre o Corinthians por 4 a 0, em 2016, e no triunfo sobre o Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro, em 2017.

Na última temporada, o camisa 10 foi o líder de assistências do elenco: deu 11 passes certos para gols, além de ter balançado as redes dez vezes – superado apenas por Gilberto (13) e Lucas Pratto (14). O peruano se destacou no time são-paulino e foi protagonista em jogos chaves no Campeonato Brasileiro, como nos triunfos sobre Vitória (2 x 1) e Santos (2 x 1), que foram importantes na reação do time.

Já pela seleção peruana esteve presente em toda a trajetória nas Eliminatórias para conquistar a vaga na Copa do Mundo e foi peça fundamental nesta histórica jornada. No Mundial da Rússia, disputou os três duelos do Peru e deu uma assistência: na vitória sobre a Austrália, por 2 a 0, na despedida dos sul-americanos do torneio.

Porém, a sua passagem pelo São Paulo ficou marcada também pelos problemas de comportamento. Não foram raros os casos de atrasos e de questões internas. No início deste ano, por exemplo, ele chegou a ficar afastado do elenco.