Cuidados com a dengue seguem no inverno

A Coordenação do Programa do Controle da Dengue, da Unidade de Vigilância de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais alerta a população sobre os cuidados em relação ao vetor Aedes aegypti que pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela. É importante lembrar que mesmo com o fim do verão, das chuvas e altas temperaturas o clima ainda há risco para a proliferação do vetor, apesar do frio.

Michele Garcia Medeiros, médica veterinária, da Gerência de Vigilância Ambiental, destaca que 12 focos positivos já foram encontrados em Pinhais. “Esta situação requer uma atenção especial dos moradores do município. Nossa grande preocupação é que os focos são encontrados nas residências, portanto a população não tem enxergado sua responsabilidade no papel de vigilantes”, afirma Michele.

Boletim

O novo boletim da dengue da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na terça-feira, mostra que são 960 os casos confirmados de dengue no Estado neste ano epidemiológico.