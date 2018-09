Cultura diz apostar em comércio virtual após fechamento de unidades da Fnac

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fechar quase todas as unidades da rede Fnac no Brasil, a Livraria Cultura disse que o comércio virtual já é e deverá ganhar ainda mais espaço como principal canal de vendas da empresa.

Segundo a companhia, as lojas da rede estarão mais voltadas para o fortalecimento da marca, ações de marketing, engajamento com consumidor e relacionamento.

Entre os exemplos de iniciativas nessa direção, a Cultura cita a inauguração, junto a Faber Castell, de espaço de 900 m2, dedicado à inovação e criatividade, na Livraria Cultura do shopping Market Place (SP). Também com o objetivo de oferecer novas atrações nas lojas, foi fechada parceria com o restaurante Varanda Grill, marca que começa a aparecer nas lojas da rede em outubro.

"São dois exemplos de que as nossas lojas irão cada vez mais aliar cultura, experiência e entretenimento", disse a Cultura em nota.

Sobre o fechamento de lojas, a Livraria cultura diz que não serão mantidas unidades deficitárias.

"A Fnac francesa desistiu de atuar no Brasil no passado recente e o atual cenário de incertezas não nos permite fazer apostas arriscadas."

A operação brasileira da rede francesa foi comprada pela Cultura há pouco mais de um ano.

A Cultura diz que serão mantidas poucas e ótimas lojas, buscando oferecer um serviço impecável ao consumidor.

Para crescer no meio digital, a Cultura apostou na compra do site Estante Virtual em dezembro de 2017.