Cumbica tem dia com atrasos e cancelamentos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros enfrentaram filas, cancelamentos e atrasos de voos no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (14). A situação foi mais crítica no período da manhã, mas os reflexos ainda não estavam totalmente sanados no final da tarde.

Dos 509 voos previstos entre partidas e chegadas no aeroporto da Grande São Paulo, 216 tiveram atrasos de mais de 30 minutos. Pelo menos 32 voos foram cancelados.

De acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o maior terminal do país, da 0h às 17h desta sexta-feira, mais de 50% das partidas ocorreram em tempo superior ao previsto --dos 245 voos que partiram de Guarulhos, 121 não cumpriram o horário.

Por volta das 17h, dois voos ainda apresentavam atrasos.

Já em relação às chegadas ao aeroporto internacional, os atrasos atingiram 38,5% dos voos -95 voos atrasados de um total de 264 programados. Por volta das 18h, 15 ainda mantinham atraso para pousar em Cumbica.

A reportagem levou mais de uma para embarcar em um voo para o Rio de Janeiro também na manhã desta sexta.

Ainda segundo a concessionária, os atrasos e cancelamentos de voos são um reflexo das fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo durante a tarde de quinta-feira (13). O aeroporto precisou operar com a ajuda de instrumentos na ocasião.

A chuva e os fortes ventos, que ultrapassaram os 50 km/h na região de Congonhas, também influenciaram os voos no aeroporto localizado na zona sul da capital paulista.

Da 0h até às 18h desta sexta-feira, ocorreram 226 atrasos em voos de chegada e partida por São Paulo, dentre 984 previstos para o período.

Os passageiros também enfrentaram cancelamentos --foram pelo menos 26 voos cancelados até o fim da tarde de sexta. Por volta das 18h, segundo a Infraero, 26 voos apresentavam atrasos.

As fortes chuvas que atingiram diferentes pontos de São Paulo na quinta deixaram a capital em estado de atenção, com pelo menos 14 pontos de alagamentos e queda de 67 árvores.