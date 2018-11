Cumprindo tabela, Cruzeiro encara o desespero do Vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem grande interesse nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Vitória nesta quarta-feira (21), às 21h45, no Mineirão. O time baiano, porém, ainda está em uma batalha apertada contra o rebaixamento para a Série B.

Ocupando o oitavo lugar, com 49 pontos, o Cruzeiro havia estabelecido o sexto lugar como meta depois de ter conquistado a Copa do Brasil. Mas com quatro pontos de desvantagem para o arquirrival Atlético-MG -o atual sexto colocado-, o objetivo está distante, pois faltam apenas três rodadas para o fim da competição.

Dois desfalques são certos para o time que será dirigido por Sidnei Lobo -Mano Menezes está afastado para um tratamento dermatológico. O zagueiro Dedé defendeu a seleção brasileira nesta semana, enquanto Arrascaeta atuou pelo Uruguai. Manoel e David serão seus substitutos, respectivamente.

No ataque, o Cruzeiro vem adotando uma espécie de rodízio, já que há muitos jogadores para a função de centroavante. Como Barcos, que é o titular, atuou na derrota para o São Paulo no domingo passado, a vaga nesta quarta deve ficar com Fred.

O Vitória está em apuros na penúltima colocação. A equipe baiana não vence há seis rodadas -quatro empates e duas derrotas- e corre sério risco de cair para a segunda divisão.

Com 36 pontos, o Vitória tem de, além de ganhar, começar a torcer contra seus concorrentes: Chapecoense (37 pontos), América-MG (37), Sport (38), Vasco (39) e Ceará (39).

Para essa partida, o técnico João Burse não poderá contar com o lateral direito Jefferson, que foi expulso na derrota diante do Atlético-PR. No ataque, Lucas Fernandes também terá de cumprir suspensão.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Manoel, Léo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, David; Fred. T.: Sidnei Lobo

VITÓRIA

João Gabriel; Lucas, Ramon, Lucas Ribeiro, Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes, Rhayner; Erick, Léo Ceará, Neílton. T.: João Burse

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)