Cunhada de Hildebrando Pascoal, o 'deputado da motosserra', é eleita no Acre

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-procuradora Vanda Milani (SD), cunhada de Hildebrando Pascoal, o "deputado da motosserra" foi eleita para representar o Acre na Câmara dos Deputados.

Milani é mulher de Silas Pascoal, o irmão mais velho do deputado cassado que está em prisão domiciliar por problemas de saúde.

Ela foi a quarta mais votada no estado, com 22 mil votos.

Hildebrando foi condenado a 106 anos de prisão por tráfico de drogas, formação de quadrilha e homicídio. Ele liderou na década de 1990 o grupo conhecido no estado como "esquadrão da morte".

Em 2009, ele foi condenado pelo Tribunal do Júri do Acre pela morte de um homem com tiros na cabeça após sessão de tortura que incluiu a perfuração dos olhos da vítima e a amputação, com motosserra, dos braços, pernas e pênis da vítima.

O ex-deputado chegou a gravar em agosto deste ano vídeo pedindo votos para a cunhada, que fez parte da coligação do governador eleito no primeiro turno, o senador Gladson Cameli (PP).

"Pessoas interessadas tentam ofuscar o projeto que vem sendo desenvolvido pela doutora Vanda", diz o coronel reformado da Polícia Militar. Ele afirma que ela e o marido sempre estiveram ao seu lado, e diz "a minha família apoia incondicionalmente a doutora Vanda, por ser uma pessoa idônea e capaz que é e que sempre foi".

A campanha da candidata recebeu R$ 1,45 milhão do diretório nacional do Solidariedade. A reportagem entrou em contato com a equipe da deputada eleita e o diretório estadual do partido, mas ainda não obteve resposta.