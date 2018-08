Curador da Queermuseu lança candidatura a deputado federal pelo PT gaúcho

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Quase um ano depois da polêmica que encerrou a exposição Queermuseu — Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, no Santander Cultural de Porto Alegre, o curador da mostra se lança a deputado federal pelo PT. Gaudêncio Fidelis registrou a candidatura no Rio Grande do Sul.

O convite, diz ele, foi processo de "um apelo muito grande de vários setores da sociedade", vendo em sua candidatura uma bandeira de "defesa das liberdades individuais". Gaudêncio conta que vinha analisando a possibilidade de se candidatar desde fevereiro e que tomou a decisão final há pouco mais de um mês.

"É preciso entender que não foi uma decisão fortuita, não foi desencadeada só pela Queermuseu, mas resultado do agravamento dos ataques ao processo democrático brasileiro. Meu entendimento é que eu poderia, nesse momento que vivemos, dar uma contribuição importante dentro do Parlamento", diz ele.

A campanha dele, porém, só começará a partir da próxima semana. No momento, o curador afirma que está com dedicação exclusiva para a reabertura da exposição no Rio de Janeiro, a partir do próximo sábado (18). Antes de chegar ao Parque Lage, a Queermuseu chegou a enfrentar resistência e veto do prefeito Marcello Crivella (PRB).