Curitba Vôlei em nova casa

O Curitiba Vôlei esteve na Mostra de Profissões que aconteceu na Universidade Positivo. Na ocasião o time recebeu a visita durante o treino do Dr. Paulo Cunha, presidente da Divisão de Ensino do Grupo Positivo. A Universidade Positivo é a nova casa do time de vôlei e traz toda a infraestrutura física e multidisciplinar para a equipe feminina. Serão 11 jogos em casa durante a disputa da Superliga A. Até o momento o time conta com os patrocínios da Carob House e Copel Telecom. E apoios Universidade Positivo, Artro, L’equipe, Prefeitura de Curitiba, Razza esportes e Peróxidos do Brasil.

Bootcamps Mulheres Empreendedoras

A How Bootcamps, de Curitiba (PR), lança a trilha Mulheres Empreendedoras inspirada em grandes nomes femininos da atualidade e personagem do cinema como Anitta, Oprah Winfrey, J.K. Rolling e Amélie Poulain.“Com duração de 3 horas cada, os Bootcamps foram criados para mulheres que desejam empreender ou já estão no mundo empreendedor e querem desenvolver habilidades de comunicação, escrita, escuta ativa e marketing” diz Isabella Quartarolli responsável pela criação de produtos e projetos da How Education. O primeiro curso da trilha acontece no dia 14 de agosto, o tema “Você, apresentadora: como influenciar pessoas pela sua história”será ministrado pela jornalista Thays Beleze, inspirado em influenciadores e grandes comunicadores como Oprah Winfrey (https://learn.howedu.com.br/turma/voceapresentadora/curitiba). Já no dia 21 de agosto, Isa Quartarolli apresenta “A Poderosa Empreendedora”, inspirado na cantora Anitta. No dia 22 de agosto, tem “O Fabuloso Universo da Escuta Ativa” com Alessandra Boldrini inspirado na personagem: Amélie Poulain e no dia 5 de setembro, é a vez de Julie Fank, com “A escritora sem mágica” inspirado no universo ficcional criado por J. K. Rolling

Balanço

** A equipe do Nou Nikkei Cuisine está radiante com as notícias das últimas semanas. Além de reconhecimento do público, a casa acaba de ser indicada para seu primeiro prêmio internacional de gastronomia. Uma jornalista em Londres indicou o restaurante para o Best Restaurant Award (http://www.bestrestaurantaward.com), prêmio que avalia todo o contexto da proposta do restaurante, desde a personalidade que oferece, até o ambiente e serviço.

** Os curitibanos que estão à procura de produtos da marca italiana Missoni Home já podem correr para a Cosy Home e conferir as novidades do ano que chegaram à loja! Entre as novidades estão as linhas Poppies (Day, Night e FR) e Vanessa (Winter, Summer e Outdoor) que compõem a coleção 2018 da marca.

** A Rede Adventista de Educação inaugura neste domingo o novo prédio de um dos maiores colégios da Rede em Curitiba, o Colégio Adventista Portão. O projeto consiste em um terceiro prédio moderno e amplo, para atender a demanda dos alunos e colaboradores que estudam na unidade. A Rede comemora a nova expansão, contudo a ampliação é fruto de um planejamento longo – são120 anos de tradição no Paraná – e que os resultados estão atrelados a fatores que são constantemente avaliados, medidos e quando necessário reposicionados. Atualmente são mais de 1.300 colaboradores, entre os quais 500 professores e mais de 12 mil alunos em Curitiba e Campos Gerais.