Curitiba amanhece com tempestade. Veja previsão para o fim de semana

Quem já saiu cedo nesta manhã de sexta-feira (15) enfrentou uma pancada forte de chuva. Mas nada inesperado, pois a previsão para esta sexta-feira era de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Então, quem não saiu de casa ainda se prepare! Para enfrentar a chuvas fortes que podem ocorrer a qualquer hora do dia.

Para o final de semana, foi informado pelo Sistema Metereológico do Paraná (Simepar) que o tempo estará mais estável e com um aquecimento mais elevado. Portanto a previsão é que esteja abafado, com temperaturas de 29°C e 30°C, mas também podem ocorrer pequenas pancadas de chuva tanto sábado (16), como domingo (17).

Estragos

A Defesa Civil de Curitiba informa que, até o momento, registrou um alagamento, sendo atendido na Regional do Boqueirão pela equipe da Secretaria Municipal de Obras. Está sendo feita a limpeza de bueiros entupidos nas ruas Maestro Carlos Frank x Carlos Essenfelder e Pastor Carlos Frank x Carmelitas.

Na Rua Capitão Henrique Castor, no Pilarzinho, o trânsito tem bloqueio total, por causa da queda de uma árvore, perto do cruzamento com a Rua Orestes Beltrami.

A Defesa Civil de Curitiba registrou deslizamento nos fundos de uma residência na Rua General Raul da Cunha Bello, 478, no Pinheirinho. Não afetou a residência. Equipe da Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) está indo até o local para vistoria.