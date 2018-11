Curitiba apresenta o universo do samba feminino

Da redação

O grupo carioca Flor do Samba, formado por seis mulheres sambistas, é a oitava atração do Projeto Samba de Bamba no dia 2 de outubro, terça-feira, na Caixa Cultural Curitiba. Elas, que se apresentam pela primeira vez na capital paranaense, vão mostrar ao público o show: "Feminino Samba", que traz várias formas de representação e participação da mulher nesse gênero musical.

O repertório se divide em blocos e traz num primeiro momento sambas de conteúdo machista que retratam uma mulher submissa, servil e digna de pancada ou uma mulher que é musa e também aquela que vai para orgia e samba a noite inteira.

Depois o grupo passeia pelo passado, com as anciãs, partindo da casa de Tia Ciata, na sequência convida a força das orixás femininas com Nanã, Oxum, Iansã e Yemanja para entrar na roda. Nos últimos blocos apresenta as algumas composições das consagradas Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra e Lecy Brandão e encerra com as novas compositoras que surgiram no cenário do samba recentemente, revelando que a mulher sambista está potente e presente como instrumentista e como compositora.

O Flor do Samba surgiu como extensão do coletivo de arte-ativismo Primavera das Mulheres. O grupo acabou trilhando uma trajetória autônoma mas não se distanciou das pautas feministas. O grupo Flor do Samba é formado por Manoela Marinho (violão/ voz/ direção musical), Luciana Jablonsky (percussão/ voz), Luciana Requião (baixo / percussão), Georgia Camara (bateria /percussão), Samara Líbano (violão 7 cordas) e Clarice Magalhães (pandeiro/ voz).

A próxima atração do projeto Samba de Bamba é a sambista paulista Anaí Rosa no dia 6 de novembro.

Serviço

Música: Samba de Bamba – Flor do Samba

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 2 de outubro

Horário: terça-feira às 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado das 12h às 20h. Domingo das 16h às 19h)

Duração: 90 minutos

Classificação: livre para todos os públicos

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)

