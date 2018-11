Curitiba Cia de Dança apresenta espetáculo “Quando se Calam os Anjos” neste sábado

Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado (24), às 19h30, a Curitiba Cia de Dança apresenta o espetáculo “Quando Se Calam os Anjos”, no Sesc Encena (Av. Rocha Pombo, 2864 – Águas Belas), em São José dos Pinhais.

A companhia, que aposta na ideia de experimentação, pesquisa e criação em dança contemporânea, assim como a busca pela diversidade de experiências com coreógrafos diferentes, procura abordar a precariedade das relações humanas com a obra, que conta com a direção e coreografia de Airton Rodrigues.

O espetáculo, que teve sua estreia nacional no palco principal do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, transporta para o palco questões cênicas e dramatúrgicas, realçando um universo pós-moderno em que os vários encontros são marcados pelo descaso do próximo ou, até mesmo, pela falência do ser humano.

As cenas são criadas e recriadas por meio de sons, movimentos e jogos de luzes, em que a dramaturgia se cria com inquietude, ironia e sensualidade.

“A arte não pode observar essa questão na sociedade e ficar calada. Neste sentindo, o espetáculo traduz essa indignação da indiferença frente à violência impregnada, trazendo essa angústia e a incapacidade de lidar com questões nada sutis da vida moderna”, comenta Nicole Vanoni, diretora artística da Curitiba Cia de Dança.

“Quando se Calam os Anjos” conta com a realização da Curitiba Cia de Dança e da AADC – Apoiadores da Dança de Curitiba.

Sobre a Curitiba Cia De Dança – A Curitiba Cia de Dança foi criada em 2013 por Nicole Vanoni e um grupo de artistas de origem e experiências diferenciadas, que se aglutinam ao redor da ideia de experimentação, pesquisa e criação em dança contemporânea, e na diversidade de experiências com coreógrafos diferentes. A primeira obra coreográfica da Cia, “A Lenda das Cataratas”, com concepção de Rafael Zago, surgiu em 2014 e participou de festivais no Brasil e no exterior. Em 2017, a apresentação “Memória de Brinquedo”, uma vitoriosa parceria entre a Cia e o renomado coreógrafo brasileiro Luiz Fernando Bongiovanni, surgiu para retratar as preocupações e provocar o espectador em relação ao mundo moderno e tecnológico.

A Curitiba Cia de Dança estreou recentemente o espetáculo “Cirandas”, baseado nas cirandas de Villa-Lobos, no Oeste do Paraná, e “Relações”, do coreógrafo carioca Carlos Laerte, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA QUANDO SE CALAM OS ANJOS

Direção Geral e Concepção- Nicole Vanoni

Coreografias- Airton Rodrigues

Assistente de Direção e Coordenação de Palco: Claudio Fontan

Ensaiadora - Eunice Oliveira e Claudio Fontan

Elenco/Curitiba Cia de Dança: Ane Adade, Clarissa Moura, Danilo Silvestre, Davi Lopes, Edgar Marques, Frederick Nicolás, Hamilton Félix, Jaruam Xavier, Leonardo Silveira, Marcela Pinho, Nayara Santos, Nicole Vanoni, Patrich Lorenzetti, Rubens Vital, Tatiana Araújo.

Estagiário: Mario Gilberto

Trilha Sonora: Raul Arcangelo

Figurino: Paulinho Maia

Projeto de Luz: Osvaldo Gazotti

Operação de Luz: Fabia Regina

Professora de Ballet: Viviane Cecconello

Fotos e Vídeos: Willian Abbin

Produção: Bia Reiner

Realização: Curitiba Cia de Dança e AADC – Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba



Serviço

“Quando se Calam os Anjos” – Curitiba Cia de Dança

Local: Sesc Encena (Av. Rocha Pombo, 2864 – Águas Belas)

Data e horário: Sábado (24) – 19h30

Entrada Gratuita

Facebook: facebook.com/curitibaciadedanca/

Instagram: @curitibaciadedanca

Site oficial: www.curitibaciadedanca.com.br