Curitiba, cidade dos ipês 

Da Redação Bem Paraná

Curitiba tem cerca de 320 mil árvores plantadas nas vias públicas. São espécies variadas que passam de uma dezena mas, entre todas um dos destaques são os ipês, que na Capital florescem nas cores roxa, amarelo e rosa. Os ipês são a maioria das árvores nas ruas, representando entre 15% a 20% do total. Só os ipês amarelos são 10%.

“Os ipês são espécies nativas brasileiras, por isso temos atenção especial com elas”, diz o técnico agrícola do Horto da Barreirinha, e responsável pelo plantio das árvores nas ruas, escolas, parques e praças da Capital, Roberto Salgueiro. “Claro que damos atenção a todas as espécies. E cada uma tem uma floração ao longo do ano”, continua.

No caso dos ipês, a florada chama a atenção entre o outono e o inverno. Desde o final do outono os ipês roxos se mostram em Curitiba e continuam ao longo do inverno. Os ipês amarelos também estão perto de florir — normalmente no final do inverno. Nesta estação também se destacam a florada das cerejeiras.

Mas a variedade de árvores nas ruas de Curitiba vão muito além. Além dos ipês e cerejeiras, a cidade tem estremosas, pata de vaca, dedaleiros, pau-ferro, acácia, jacarandá, manacá, magnólia, tipuana, quaresmeira, entre outras. O Horto da Barreirinha produz cerca de 50 moil mudas por ano para plantio em parques, praças, escolas e nas ruas da Capital.

