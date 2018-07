Curitiba Companhia de Dança resgata o lúdico no espetáculo ‘Memória de Brinquedo’ 

Da redação

Hoje, às 20h, a Curitiba Companhia de Teatro apresenta, no Sesc da Esquina, o espetáculo ‘Memória de Brinquedo’, uma mostra de dança contemporânea que celebra histórias, lembranças e sensações tecidas e criadas ao longo da infância. A mostra também ocorre no dia 14 de julho (sábado), no mesmo horário, no Teatro Sesi em São José dos Pinhais.

Criado e coreografado por Luiz Fernando Bongiovanni, com direção artística de Nicole Vanoni, o espetáculo busca incentivar a reflexão sobre o mundo tecnológico e a ludicidade. Neste trabalho, a Curitiba Companhia de Dança promove um resgate poético e um incentivo ao ato de brincar.

Serviço

‘Memória de Brinquedo’, com a Curitiba Companhia de Dança

Onde: SESC da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Centro - Curitiba).

Quando: Hoje (11), às 20 horas.

Onde: SESI São José dos Pinhais (Rua Quinze de Novembro, 1800 – Centro – São José dos Pinhais)

Quando: sábado (14), às 20 horas

Quanto: R$ 50 e R$25 (meia)