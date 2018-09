Curitiba concentra 42% dos teatros do Paraná

Rodolfo Luis Kowalski

Palcos das óperas, musicais, dramas e comédias que retratam históricas épocas ou do cotidiano, os teatros são homenageados, hoje, com a comemoração do Dia Nacional do Teatro. E para celebrar a data, o Bem Paraná levantou o número de teatros existentes no Paraná – e as informações são alarmantes.

Segundo a “Lista de espaços cênicos do Brasil”, elaborada pelo Centro Técnico de Artes Cênicas da Funarte/CTA, existem no estado 61 espaços cênicos espalhados por 19 municípios – o equivalente a 4,8% dos municípios paranaenses. Curitiba é a cidade com mais teatros (26, ou 42,6%% do total), seguida por Maringá (6 espaços), Londrina (5) e Ponta Grossa (3).

Com relação à propriedade desses estabelecimentos, oito são estaduais, três são federais, 31 pertencem aos municípios e 19 estão nas mãos do setor privado. Ao todo, são 21.081 lugares nesses estabelecimentos, sendo o maior deles o Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto), com capacidade para receber 2.163 pessoas.

Na comparação com as demais unidades da federação, o Paraná fica em quinto lugar como o estado com mais teatros, atrás de São Paulo (290), Rio de Janeiro (154), Minas Gerais (123) e Rio Grande do Sul (107). Na outra ponta, os estados com menos espaços cênicos são o Amapá (1), Rondônia, Roraima e Tocantins (com cinco estabeleicmentos cada).

O turismo cultural, inclusive, é um dos segmentos reconhecidos pelo Ministério do Turismo e alimenta o fluxo de viajantes pelo Brasil. De acordo com o estudo da Demanda Turística Internacional publicado pela pasta, a cada ano cerca de 400 mil estrangeiros visitam o país motivados pela riqueza cultural da nação.