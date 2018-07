Curitiba Cult anuncia evento de 5 anos

Cada ano que passa, fica melhor. É isso que se diz. E em 2018, quando o Curitiba Cult comemora 5 anos de vida, a festa será muito mais completa. A Budweiser Basement, junto com a Seven Entretenimento, apresentam o evento: ‘Curitiba Cult 5 anos’. O evento contará com os shows de Jenni Mosello, Jão e Gloria Groove, além, claro, das quatro melhores baladas em um só lugar, né? Os ingressos estão à venda, pelo Disk Ingressos.

O evento acontecerá em um “lugar inédito”, no espaço Budweiser Basement, montado em uma antiga fábrica, no bairro Rebouças. O local é totalmente temático e terá barbearia, estúdio de tatuagem e grafite que farão parte do ambiente.

Muitas novidades serão divulgadas em breve. Então não fique de fora e venha comemorar o aniversário do maior portal de cultura do Paraná.

Sobre a Bud Basament

A Budweiser, cerveja patrocinadora do Mundial da Rússia, traz a Curitiba, pela primeira vez, o Bud Basement. Inspirado nos porões de Nova York e Berlim, esse será o ponto de encontro oficial da Copa do Mundo da Fifa™.

Sobre a Seven Entretenimento

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigido ao lazer.

A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Entretenimento em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos como Footecon e Risológico; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.

Experiência única

Divulgação

Alice no País das Maravilhas: exposição ganha vida com a Sensory4

Curitiba recebe exposição inédita de Alice no País das Maravilhas

O Pátio Batel, em parceria com a Seven Entretenimento, traz à capital paranaense uma experiência única: “Alice – A Wonderland Adventure”. Inaugurada em 2016, em Roma, a mostra é uma jornada única e tecnológica por uma das mais amadas e atemporais histórias de todo o mundo, em uma escala nunca antes vista. A exposição estará no piso L2, ao lado da loja Trousseau, e será inaugurada para o público dia 5 de junho.

Na mostra a obra “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, do autor Lewis Carroll, ganha vida com a tecnologia Sensory4, um sistema que projeta o conteúdo de forma dinâmica, informativa e visualmente espetacular. A experiência combina animações em estilo retrô a um áudio de cinema e narração do roteiro.

Efeito greve

Espetáculo infantil é adiado em Curitiba devido à greve

A empresa responsável pela Turnê Oficial de ‘Masha e o Urso’ no Brasil comunica que devido à paralisação dos caminhoneiros no Brasil, não será possível atender ao espetáculo que seria apresentado em Curitiba no próximo domingo, dia 3 de junho, no Teatro Guaíra. A sessão foi transferida para o dia 16 de setembro, mesmo horário e local. Quem já comprou ingresso e quiser ir na nova sessão precisa trocá-lo e quem optar pela devolução do ingresso e reembolso do valor pago.