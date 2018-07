Curitiba Cult comemora cinco anos com show inédito

No dia 29 de junho, a partir das 19h, Curitiba receberá o show de três grandes nomes da cena nacional em show inédito no Basement Bud, no bairro Rebouças.

Prestes a lançar canção inédita com Anitta, Gloria Groove, responsável por sucessos como ‘Bumbum de Ouro’, ‘Muleke Brasileiro’ e ‘Arrasta’, com a participação de Leo Santana, é uma das atrações da noite. A drag, que vem se destacando cada vez mais na música nacional por apostar na autenticidade e no título de “Drag Rapper”, aposta em canções que falam sobre empoderamento, combinadas com o rap, mostrando toda a pluralidade do seu trabalho.

O cantor Jão, uma das promessas da cena musical atual, também se apresenta nesta sexta. Conhecido pelos hits “Imaturo”, “Ressaca”, “Álcool”, o jovem retorna à capital paranaense ccom novidades. O também compositor acaba de lançar o seu EP “Meu Primeiro Acústico”, com suas canções em versões intimistas e com a inédita “Aqui”, que fará parte do repertório da performance.

Destaque também para Jenni Mosello, curitibana que ganhou visibilidade nacional devido à participação no X Factor Brasil, responsável pelos sucessos “Vou Gritar”, “Disk Me Quer” . A cantora acabou de retornar da Itália, onde gravou o videoclipe de “Eu Não Vou”, que conta com a participação de Chameleo. No setlist, canções nacionais e internacionais, com fortes influências do pop, jazz, blues e soul. A noite ainda contará com discotecagem com os DJ’s do Soviet, James, Vitto e VU.

O evento é em comemoração ao aniversário de cinco anos do Curitiba Cult, um dos maiores portais de cultura do Paraná, e é apresentada pela Budweiser e realizada pelo Curitiba Cult e Seven Entretenimento.

Sobre a Budweiser Basement

Com mistura de cenários e muita atitude, evento da marca leva experiência autêntica para os consumidores. Aberto ao público, o espaço com inúmeras atrações terá palco para receber bandas e DJs com curadoria especial, um bar temático, telões com visão 360° que televisionarão os aguardados jogos da Copa do Mundo. Além disso, exposição de motos, barbearia, estúdio de tatuagem e grafite farão parte do ambiente. “O grande desafio é desenvolver não apenas grandes campanhas ou parcerias, mas sim enriquecer as experiências dos nossos consumidores. Budweiser Basement é um projeto criado para contar um pouco mais da nossa história e dividir os valores que nos unem. É um espaço interativo e que reflete nossa atitude”, explica André Clemente, diretor de eventos da Ambev.

CINEMA

‘Os Incríveis 2’: nova aventura da família Pêra

Dando continuidade e finalizando um mês repleto de grandes lançamentos, a última semana de junho não poderia ser diferente. São três estreias diversas que entraram em cartaz nesta quinta (28) nos gêneros animação, comédia e ação; confira:

Certamente o destaque da semana, ‘Os Incríveis 2’ é o grande trabalho da Pixar/Disney para 2018. A animação familiar chega aos cinemas para dar sequência ao filme de 2004; continuando exatamente de onde parou há 14 anos, enfim saberemos o desenrolar heroico da família Pêra.

‘Sexy Por Acidente’ apresenta Amy Schumer em uma comédia que aborda temas como auto-estima e padrões de beleza na sociedade. Sendo aqui uma mulher cheia de inseguranças e que a partir de um tombo começa a se ver de forma diferenciada.

O suspense de ação ‘Sicario – Dia do Soldado’, continuação de ‘Sicario: Terra de Ninguém’ de 2015, acompanha agora apenas os personagens de Benicio del Toro e Josh Brolin em uma operação secreta contra cartéis de droga.

MÚSICA

Foto: Florian Gallène

Usina 5: palco de noite inovadora

A música está sempre se reinventando e, cada vez mais, novos estilos, segmentos e expoentes surgem nas pistas e palcos do Brasil e do mundo. Não é diferente com a música eletrônica, que já vê seus principais estilos se dividindo em vertentes que representam movimentos cada vez mais específicos. Com isso em mente, o Club Vibe promove amanhã, a partir das 23h, na Usina 5, uma noite inovadora com os DJs franceses Amine Edge & DANCE, que apresentam seu selo CUFF, cujos lançamentos ficaram conhecidos por levantarem a bandeira do g-house (de Gangsta House), que mistura elementos do hip-hop, funk e house. Os ingressos estão à venda a partir de R$40.

Em 2018

Z Festival ganha edição em Curitiba

O público do pop e do teen está a salvo neste ano. Após trazer shows ao Brasil como Justin Bieber, Demi Lovato, McFly e Fifth Harmony, o Z Festival anunciou uma nova edição para 2018, com uma data em Curitiba, sendo a primeira na capital. A informação foi divulgada pela produtora nacional Move Concerts e pela local, RW7 Production & Entertainment.