Curitiba é cidade com o maior número de mortes por causa da gripe no Paraná neste ano

Redação Bem Parana

Mais 12 mortes por causa da gripe foram registradas no Paraná em uma semana. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), com mais esses novos casos, o estado registra 77 óbitos pela doença desde o início deste ano. De acordo com a Sesa, nesse período, 32 pessoas foram internadas por complicações em decorrência da doença.

De acordo com o levantamento da Sesa, as cidades com o maior número de mortes por gripe registradas neste ano, são Curitiba (13 mortes), Londrina (11 mortes) , Maringá (6 mortes) e Foz do Iguaçu (5 mortes). As regionais de saúde com mais mortes são: Região Metropolitanta de Curitiba com 17 casos, Londrina com 14 óbitos e Maringá com 13 óbitos

O boletim traz a informação sobre a confirmação de quatro novas mortes em Londrina e uma em Maringá.

Casos de gripe

O número de casos de gripe confirmados no Paraná também aumentou em uma semana, passou de 477 para 509 novos pacientes. Conforme o boletim, a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí, no noroeste do estado, que há uma semana não tinha nenhuma confirmação de casos de gripe, agora tem um caso. Uma pessoa ficou contraiu o vírus em Amaporã.