Curitiba faz cinema sim 

Já está na quarta semana de filmagens o longa metragem “Águas Selvagens”. Uma co produção Brasil - Argentina, com direção de Roly Santos e produção da curitibana Laz Audiovisual, de Rodrigo Gennaro. Argentinos, uruguaios e brasileiros estão no elenco. Roberto Birindelli, Leona Cavalli, Mayana Leiva e a gatíssima curitibana Giuly Biancato. A trama policial é adaptada do romance El Muertito, de Oscar Tabernitte, que também assina o roteiro. Sucesso a todos!

Foi lançado ontem o terceiro filme do diretor curitibano Paulo Biscaia Filho. Depois de Nervo Craniano Zero e Morge Story, é a vez do longa “Virgens Acorrentadas”, rodado em Austin - Texas. Conta história de jovens gravando um filme de terror numa casa sinistra e as coisas ficam bem sinistras. Está em cartaz em várias salas pelo Brasil e exterior. Vale conferir!

Já está em fase final de edição o longa, “Bois, Raposas e Crocodilos”, do diretor curitibano Calixto Haquim. No elenco Guta Stresser e várias figuras bem conhecidas da nossa cidade. Aguardem novidades!

